【第五波疫情】實惠下3間分店暫時停業　其中兩間仍會有限度售賣防疫清潔用品

▲ 實惠下3間分店暫時停業，其中兩間仍會有限度售賣防疫等用品。

Pricerite實惠宣佈，前線人手嚴重不足下，旗下3間分店暫時停業，惟其中兩間分店仍會有限度提供防疫、消毒及清潔用品。

實惠表示，在前線人手嚴重不足，物流運輸經歷前所未有的壓力下，由3月8日起堅尼地城店、天水圍店及秀茂坪店將暫停服務，直至另行通告。

實惠續指，明白抗疫控疫期間，市民急需防疫抗疫用品，故天水圍及秀茂坪兩間分店仍會提供有限度服務，只提供防疫、消毒及清潔以及其他必需品等以供市民應急之用。

公司又指，隨著政府快將推出全民強制檢測及小禁足等控疫措施，市面人流將進一步減少，實惠旗下員工被迫禁足的數目將不可控制，店舖未來的營運情況亦將不可估計。

實惠旗下共有31間分店，早前已因人手不足調整營業時間至上午11時至晚上8時。

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