▲ 【烏克蘭戰爭】大摩前亞洲區主席羅奇：俄羅斯若債務違約、影響恐蔓延至新興市場 中國應越早與俄羅斯決裂

俄羅斯發動對烏克蘭的戰爭，摩根士丹利前亞洲區主席、美國耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）認為，烏克蘭危機若引發任何俄羅斯主權債務違約，屆時相關影響蔓延至新興市場，中國也不會毫髮無損。

羅奇認為，如果俄羅斯拖欠債務，將對全球新興市場的主權債務產生廣泛的溢出效應，而中國會受到影響。羅奇補充，中國雖然不加入制裁俄羅斯行列，但現在也無法與俄羅斯保持密切聯繫，因為全球對於反戰聲浪很大。羅奇又稱，中國越早與俄羅斯決裂越好。

俄羅斯對烏克蘭發起攻擊後不久，美國宣布對俄羅斯的主權債券以及其銀行和央行實施制裁。此後，三大評級機構惠譽、穆迪和標準普爾已將俄羅斯主權評級下調至「垃圾級別」，認為西方制裁可能會削弱俄羅斯償還債務的能力。此前，中國已表示不會參與針對俄羅斯制裁。

羅奇：高油價會使經濟趨向滯脹

美國及其盟友正在考慮禁止俄羅斯石油和天然氣進口，美國紐約期油一度升穿130美元；布倫特期油曾高見128美元，兩者均創下 2008 年以來的新高。

羅奇認為高油價會使經濟趨向滯脹，又稱高油價會為全球央行帶來了壓力，提高利率大幅調升前景，但仍要有待觀察日後趨勢如否與70 年代後期至80年代初出現滯脹情況。

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