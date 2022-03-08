【科技趣聞】與先人對話？　平台利用AI技術將照片變成影片（附影片）

▲ 有海外平台更推出類似的AI合成技術，只要用戶上傳照片，就能透過相關技術為照片中的人物製作成一部以影像同步的動畫生成簡短的紀錄片，支援31種語言和高畫質影片。（官方圖片）

現時影像合成及AI技術愈來愈發達，AI換臉技術「Deepfake」水平亦不停提高。有海外平台更推出類似的AI合成技術，只要用戶上傳照片，就能透過相關技術為照片中的人物製作成一部以影像同步的動畫生成簡短的紀錄片，支援31種語言和高畫質影片。

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以色列族譜、家族史及DNA檢測公司MyHeritage早前推出了「LiveStory」系統平台，透過使用D-ID（De-identification）的深度學習技術，即可讓用戶可自行DIY自己家族的紀錄短片。

其操作方法亦非常簡單，只需用戶在使用該功能前，先創建一個免費的MyHeritage帳戶，然後上傳好照片後，再依照教學指引寫下你想表達的內容，按需要自行加減相關照片內容，就大功告成。若用戶已擁有MyHeritage帳戶並曾使用過該服務，就不需額外操作就可擁有自己的LiveStory。

據悉，MyHeritage目前共支援31種語言，包括數十種方言，如英語、意大利語及葡萄牙語等，以及男性和女性語音選擇。而且在用戶製作完成後，可以選擇分享給朋友或發佈到社交媒體中。或者進一步編輯文案或自行錄製語音定制故事。

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責任編輯：黃題晴

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