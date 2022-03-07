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【第五波疫情】HKTVmall：已與39間餐廳就額外自取點計劃簽約　每日可額外處理2925張訂單

股市 19:04 2022/03/07

分享：

HKTVmall指已與39間餐廳就額外自取點計劃簽約，每日可額外處理2925張訂單。

香港科技探索 （01137） 旗下的HKTVmall在社交網站Facebook公佈，已與39間餐廳就額外自取點計劃簽約，每日可額外處理2,925張訂單。香港科技探索周一股價隨大市下挫，跌1.9%，收報7.7元，成交額2610萬元。

HKTVmall日前在帖文中表示，知道派送人手不足仍會持續一段時間，公司已開始構思向外增設額外自取點計劃。2月27日正式公佈全港招募餐廳作自取點合作夥伴，希望可以借用餐廳雪櫃存放凍貨訂單，亦希望保證佣金可為餐廳提供額外收入以幫補租金。

截至3月4日止，HKTVmall已正式與39間餐廳簽約，本周會陸續投入服務，可每日額外處理2,925張訂單。另外，HKTVmall正與194間餐廳洽談自取點計劃。公司表示，希望未來可處理訂單量會繼續提升。

王維基：盡做盡接　由客戶決定是否繼續落單

另外，HKTVmall上周四在網站預告，即使顧客已付款，訂單仍可能被取消。HKTVmall稱，疫情嚴峻令確診人數急升，HKTVmall人手極度短缺，形容「面對前所未有的營運壓力」。HKTVmall其後在Facebook發文指，公司目前前線超過20%人手未能執勤，以往只需要2日送貨，現在可能須2個星期或更多

香港科技探索副主席兼集團行政總裁王維基昨在其Facebook就此解畫，指過往兩周公司曾考慮是否停收網購客戶訂單，以及是否應只招呼VIP客戶。內部討論的結論是「盡做盡接」，並及早通知所有客戶，訂單有被取消的可能，由客戶決定是否繼續落單。他又形容現在是「打緊仗」，不可將客戶分等級。

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港股 疫情 新冠肺炎疫情 香港科技探索（01137） 王維基 HKTV

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