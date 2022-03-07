▲ 【烏克蘭戰爭】UNIQLO拒關俄羅斯分店 柳井正：衣著是基本需要

俄羅斯攻打烏克蘭，激發歐美多國制裁俄羅斯，多家跨國企業暫停當地營運。日本時裝集團UNIQLO母企迅銷 （06288） 則拒絕打入停業行列，日經引述迅銷CEO、UNIQLO創辦人柳井正聲明，柳井正認為衣著是基本需要（Clothing is a necessity of life）。

俄羅斯人有權過著我們相同的生活。

不單歐美政府啟動制裁，日本政府上周宣布決定自3月1日起凍結俄羅斯總統普京等6人及俄羅斯中央銀行資產，也會啟動對白俄羅斯的制裁措施。

企業層面，從Visa、Mastercard、畢馬威、羅兵咸永道等金融服務機構，以至Nike、IKEA 等生活消費品牌，動視暴雪、EA、Epic Games、Netflix等遊戲廠商和科技企業，都暫時撤出俄羅斯業務。

目前絕大部分中資機構都未有因應俄羅斯入侵烏克蘭，而叫停當地業務，僅有TikTok 因應當地設立「假新聞法」，而暫停當地短片、直播功能。

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