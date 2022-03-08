【烏克蘭戰爭】基輔寧炸毀最後一座橋 阻俄軍推進

俄羅斯連日向烏克蘭首都基輔推進，為阻擋俄軍去路，烏克蘭士兵不惜破壞交通設施。烏克蘭軍隊炸毀基輔西翼幾乎所有橋樑，有士兵留守最後一座橋樑，若接獲指揮官命令炸毀大橋，基輔將與西部大部分地區與世隔絕。

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為減慢俄羅斯坦克向基輔推進速度，烏克蘭志願軍中士卡斯帕（Casper）周日（6日）負責在基輔西翼橋樑綁上炸藥，等待指揮官命令炸毁當地最後一座大橋。這座橋位於Bilogordka鎮，通往綠樹成蔭的避暑村莊，如今卻成為滿目瘡痍的戰區。

一旦這座大橋被炸毁，基輔將於西部大部分地區與世隔絕。卡斯帕傷感地表示，會盡努力讓大橋保持原狀。但隨著俄軍步步逼近，軍機加入地面部隊轟炸鄰近村莊及城鎮。俄軍有數小時休戰時間，烏克蘭軍也未敢放鬆戒備。

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卡斯帕看著上空飛行的偵察無人機，預料很快要炸毀基輔與西部連接的最後道路。他證實當接獲上級命令或看到俄軍在推進時，將毫不猶豫炸毁大橋，但行動之前會盡可能確保擊沉更多俄方坦克。

另一方面，接近基輔的西部城鎮居民亦為戰爭游擊戰作準備。38歲的汽車修理店老闆 Oleksandr Fedchenko將車庫改造成地下武器製造中心，為當地武裝力量嚴重不足的志願部隊提供軍事裝備。Fedchenko的員工負責改裝武器，供未經訓練的志願者應付俄軍。

Fedchenko指雖然這樣做並不合法，但當發生戰爭時平民隨時可能受到攻擊，強調國防最重要。

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責任編輯：郭麗明