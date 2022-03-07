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【烏克蘭戰爭】俄95%已集結兵力攻烏 已發射600枚導彈

環球社會熱點 19:11 2022/03/07

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俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，外界關注俄羅斯軍動向。美媒引述美國官員指，俄羅斯至今已發射600枚導彈，並將已集結的95%兵力來攻打烏克蘭。報道指大部分地區的烏克蘭民眾，仍保留通訊等途徑。惟英國國防部預料，俄羅斯或將針對烏克蘭通訊基礎設施進行攻擊。

特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄 【下一頁】

美國有線新聞網絡（CNN）周日（6日）引述美國1名高級國防官員指，俄羅斯自入侵烏克蘭以來一共發射600枚導彈，並將其約95%已集結兵力投入烏克蘭境內。該官員表示，俄軍仍在試圖包圍基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）及馬里烏波爾（Mariupol），而赫爾松（Kherson）和Mykolaiv地區亦繼續有戰鬥情況。

據報上周距離基輔市中心約25公里的大型俄羅斯車隊，至今仍停滯不前。報道指，俄羅斯進攻遭到烏克蘭頑強抵抗，拖慢軍隊進攻速度。由於俄烏雙方皆保留大部分空戰能力，基輔上空的戰情仍未定。

俄同意重開人道主義走廊 應馬克龍要求 【下一頁】

該美國官員補充指，相信烏克蘭大部分地區民眾依然保有通訊、接觸互聯網及媒體的途徑。但他承認無法證實俄軍向基輔示威者開槍，或違反停火協議破壞人道主義走廊的消息，亦無法證實俄羅斯正在徵兵的消息。

英國國防部（Ministry of Defence）周一在社交平台Twitter上表示，俄羅斯或正針對烏克蘭通訊基礎設施，減少烏克蘭民眾獲得可靠新聞信息機會。英國國防部亦指，由於俄羅斯攻擊基礎設施帶來額外損害，烏克蘭互聯網連接亦很可能被中斷。

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責任編輯：李俊儀

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