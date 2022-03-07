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【環保商機】戶戶送斥200萬補貼餐廳轉用環保包裝　小店可享半價

商業 18:45 2022/03/07

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戶戶送將向餐廳夥伴提供補貼，減輕他們在轉用環保包裝時，成本上漲的壓力。（戶戶送提供圖片）

疫情下港人比以往更習慣買外賣，但愈來愈多人關注外賣所衍生即棄餐具的廢物問題。外賣平台戶戶送（Deliveroo）宣布撥款200萬元，補貼餐廳採購本地初創的環保包裝。

【環保商機】即棄餐具塞滿堆填區　港人憂破壞環境　環保餐具生意急增8成

戶戶送與本地零廢包裝公司 Sustainabl.展開環保合作計劃。戶戶送全球「社區基金」首次在香港撥款，推行為期半年的項目。戶戶送負責為餐廳夥伴提供補貼，減輕他們在轉用更環保的包裝時，成本上漲的壓力；而Sustainabl.則提供以負責任方式採購並可作家庭堆肥及／或可回收的零塑包裝方案。

戶戶送平台的餐廳在採購環保包裝時，連鎖餐廳可獲得7折優惠，小店則高達半價。戶戶送將為餐廳夥伴提供約20種不同產品，以滿足本地各類食肆的獨特需要。計劃提供的產品，均由100%可家庭堆肥的蔗渣材料或具有防水生物塗層的 FSC認證紙漿製造。 

而戶戶送用戶將可從餐廳的標籤得知，其有否加入計劃成為環保包裝夥伴，進一步方便注重環保的顧客。

【台灣過江龍】台式純素茶飲店NUTTEA落戶香港3年　港門店增至12家

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責任編輯：葉泳珊

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