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【二手樓價】指標屋苑再錄蝕讓　美孚新邨三房900萬沽　帳面損手30萬

股樓投資 18:36 2022/03/07

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樓價持續下調，繼太古城後再有藍籌屋苑出現蝕讓成交。中原馮健平表示，美孚新邨本月錄得首宗成交，業主帳面蝕30萬元離場，惟若計及其他使費，料實蝕更多。

據悉，成交單位為屋苑第4期百老匯街91號高層B室，實用面積716平方呎，屬三房套房間隔，擁大露台，望內園景。業主最初開價950萬元，議價後以900萬元成交，折合實用呎價12,570元，減價幅度約5.6%。

馮健平指，新買家為同區換樓客，鍾情單位間隔實用，議價後感造價吸引，即拍板入市自用。據了解，原業主於2018年3月以930萬元購入上址，持貨4年，惟是次沽價賬面蝕讓30萬元離場。

【有相睇】業主曾花50萬裝修單位 全屋統一簡約時尚風格 寶怡花園特色戶590萬售出【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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