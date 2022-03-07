▲ 【恒大危機】恒大主席許家印據報被拒參加今年兩會 因此才提出請假申請

內房股中國恒大 （03333） 債務危機仍未解決，有外電報道指，身兼全國政協常委的恒大主席許家印被拒參加今年兩會。外電引述知情人士指，恒大試圖化解運營風險之際，許家印被告知不要參加今年全國政協會議，因此許家印才提出請假申請。

恒大創始人許家印成為共產黨黨員超過 30 年，許家印在2008年首次獲選全國政協，隨後連任兩屆，自2013年成為全國政協常委。過去許家印的提案大多圍繞經濟改革及扶貧。

許家印自去年11月缺席政協常委會議

外電分析指，雖然很難確切地考究缺席兩會對許家印的影響，但進一步證明許家印在黨內的地位已經下滑，考慮到恒大成為房企信貸緊縮的最大受害者，其負面影響席捲房企行業及損害經濟。

許家印7月仍有出席中共百年黨慶紀念活動，知情人士提到，由於恒大危機持續，許家印自去年11月以來已沒有參加全國政協常委會議。

今年政府工作報告繼續強調「房住不炒」大方向，提到要繼續保障好群眾住房需求，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，探索新的發展模式，堅持租購併舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，穩地價、穩房價、穩預期，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

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