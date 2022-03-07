【俄烏局勢】Netflix美國運通TikTok暫停在俄羅斯服務

俄羅斯入侵烏克蘭引來多間國際企業宣布暫停當地業務，美國運通（AE）、Netflix與TikTok周日（6日）分別公布暫停在俄羅斯的服務。

TikTok表示，鑑於俄羅斯上周五（4日）通過的「假新聞法」，該法案稱任何被發布當局認為是關於軍方虛假新聞的人將被判入獄。TikTok宣佈，為保障員工和用戶的安全，已暫停在俄羅斯的串流直播和上傳新影片。

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Netflix亦表示，鑑於當地情況，將停止在俄羅斯提供串流服務，現有用戶將可繼續使用到訂閱期結束，並不再接受新用戶註冊。Netflix在俄羅斯推出不到一年前，在擁有不到100萬名用戶。該串流平台早前已宣布叫停原定在俄羅斯的發展項目，以及拒絕在平台播放俄羅斯國營電視台節目。

另外，美國運通同日亦發表聲明，宣布暫停在俄羅斯和白羅斯的所有業務。並表示全球發行的美國運通卡無法再於俄羅斯使用，俄羅斯當地發行的運通卡亦不能在海外使用。並暫停與受美國及歐洲制裁俄羅斯銀行的合作關係。早前全球兩大信用卡公司Visa及萬事達卡（Mastercard）亦宣布相繼暫停在俄業務。

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責任編輯：黃苑筠