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【第五波疫情】叙福樓旗下餐廳陸續恢復營業　初期以外賣為主

股市 18:14 2022/03/07

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叙福樓旗下餐廳陸續恢復營業，初期以外賣為主。

經營牛角、牛涮鍋及温野菜等餐廳的叙福樓 （01978） 行政總裁黃傑龍在社文網站Facebook發文，指想上班的同事慢慢增加，公司會盡力安排店舖陸續恢復營業，開始的時候可能會以外賣為主。

黃傑龍上周四亦在Facebook發文，表示停業幾日但集團沒有停止工作，前線同事稍稍休息定一定神後，已經有少量同事舉手願意再提供服務。他續指，這幾天制定了一些措施例如A/B Team制度、定期快速檢測、暫停收現金、加強消毒等等，所以會在當天開始極有限度逐漸恢復外賣供應。

他又稱，本周一淘大的牛角次男坊及VWalk的和平飯店會提供外賣服務，其他餐廳亦會陸續恢復。由於公司不鼓勵大家這個時候特別出來消費，開業主要令想上班的員工有持續收入，以及為附近居民提供基本服務。

黃傑龍上月26日在Facebook表示，營商環境惡化至實在無法經營，集團旗下所有餐廳，包括：牛角日本燒肉專門店、日本涮涮鍋專門店温野菜及牛涮鍋等，所有分店將於2月28日起開始暫停營業。

叙福樓今股價向下，跌2.4%，收報0.81元，成交額35.38萬元。

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