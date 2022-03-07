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【烏克蘭】免費睇Netflix紀錄片《Winter On Fire》　YouTube官方頻道上架（附連結）

科技 20:00 2022/03/07

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俄羅斯入侵烏克蘭引發戰火，不少跨國企業陸續暫停俄羅斯業務支持烏克蘭，影音串流平台Netflix繼日前宣布全面暫停在俄項目之後，再於YouTube官方頻道上架Netflix紀錄片《凜冬烈火：烏克蘭為自由而戰》（Winter on Fire），讓民眾免費觀看。

Netflix紀錄片《凜冬烈火：烏克蘭為自由而戰》（Winter on Fire）紀錄自2013年至2014年烏克蘭發生的抗爭運動，歷時接近一年反政府示威，演變成震撼國際的流血革命。紀錄片更於2015年被奧斯卡最佳紀錄片提名。

【烏克蘭】TikTok規避俄羅斯「假新聞法」　暫停當地直播和發布新影片服務

當時因前任烏克蘭總統亞努科維奇中止和歐盟簽署政治和自由貿易協議，反而加強跟俄羅斯的關係，被指遺背民意。烏克蘭同時實施新法例，打壓抗議示威活動，因此觸發民怨，繼而激發起連串示威遊行。

事件後來演變成有示威者組成自衛隊，佔據政府建築物，而政府出動武力打壓，不同階層市民都紛紛表態支持年青示威者，為烏克蘭的自由而戰。據人權組織宣布，是次獨立廣場運動為期93天，武力鎮壓造成至少125人死亡，1890多人受傷，還有65人失蹤。

【烏克蘭】為保護烏克蘭民眾安全 　Snapchat停用當地Heatmap功能

【網傳拆局】「俄羅斯方塊」要改名「烏克蘭方塊」？

責任編輯：張寶燕

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