Microsoft最新Surface Pro 8 及Surface Laptop Studio升級體驗 邀ERROR成員肥仔、193拍片試玩

第五波疫情一發不可收，大眾生活大受影響，在家工作（Work from Home）更成抗疫大趨勢，為應付日常生活新常態，自然要添置升級裝備，令大家足不出戶都可以在家工作、學習兼享受高規格的娛樂體驗。

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Microsoft最新推出專為混合辦公而設的Surface Pro 8 及Surface Laptop Studio，為大家打造煲劇＋打機＋工作的升級新體驗，全力支持創作及打機一族。更請來男團ERROR兩位成員肥仔（梁業）和193（郭嘉駿）拍攝宣傳短片。

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肥仔親身示範唔同pose轉唔同mode，由方便工作的Stage Mode，搖身一變自家娛樂Studio Mode。193則用Slim Pen於觸控屏幕進行創作，隨時隨地筆錄靈感，還可以配合設計軟件加工及編輯。

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Surface Pro 8 的2合1設計融合筆記型電腦的強大性能及平板電腦的靈活便攜功能於一身，當專為混合辦公而設， Surface Pro 8改用薄邊框架，機身纖薄輕巧，特別配備 Kickstand 支架、可拆式實體鍵盤及內置具充電功能的Surface Slim Pen 2手寫筆，由12.3吋加碼至13吋PixelSense™ Flow觸控屏幕，亮度及解像度分別有所提升之餘，其支援 120Hz 的屏幕配合 Windows 11 新的 Dynamic Refresh Rate 功能，為用戶提供前所未有的流暢書寫及繪圖體驗，方便隨時隨地記錄靈感。Surface Pro 8 售價由港幣$8,688起（家用版）。

首部採用 Intel® Evo™ 的 Microsoft Surface 電腦

13吋窄邊框 PixelSense™ Flow 觸控螢幕

Dolby® Vision™和可調式色彩技術（Adaptive Color Technology）

500萬像素前置鏡頭

1,000萬像素的4K後置自動對焦鏡頭

兩個 USB-C® 支援 Thunderbolt™ 4，提升擴充能力連接更多裝置，加裝外置 GPU 箱即可升級為電競電腦

電池長達 16 小時的續航力

Surface Pro Signature 鍵盤加入 Surface Slim Pen 2手寫筆磁吸式收納及充電功能

至於Surface Laptop Studio 更是歷來最強大的 Surface商務手提電腦，集桌上型電腦的強大功能、手提電腦的便攜性及創意工作室於一體，能執行Adobe Premiere Pro®、Photoshop®、Lightroom®、Autodesk® AutoCAD®、Dassault SOLIDWORKS™等高耗能的應用程式，要開發應用程式、導出影片和運行超高速遊戲也易於反掌。Surface Laptop Studio 售價由港幣$12,888起（家用版）。

14.4 吋的 PixelSense™ Flow 觸控螢幕

最高第11代Intel® Core™ H35處理器

Dolby Atmos® 四聲道 Omnisonic™ 揚聲器及Dolby Vision IQ 視聽技術

全新Dynamic Woven Hinge動態編織轉軸，無縫切換手提電腦模式、舞台模式及工作室模式

i7系列採用 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti獨立圖形卡，執相剪片繪圖無難度

Surface Slim Pen 2以磁吸方式連接、存放在鍵盤下方並進行充電

電池續航力最長可達 19 小時

Surface Pro 8由3月1日起於豐澤、百老滙、蘇寧、csl及Microsoft 特約網上商店正式發售，而Surface Laptop Studio則在豐澤及Microsoft 特約網上商店發售。

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記者：張以正