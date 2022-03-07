【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標

本港第五波疫情未受控，加上俄羅斯及烏克蘭戰事持續，恒指周一單日大跌847點，失守2020年3月創下的疫情底21139點。惟適值兩會舉行，個別大行有見內地定下經濟目標，部分產業或能受惠，營造投資機會。花旗表示，內地今年定下的經濟增長目標5.5%，較預期為高且有建設性。該行認為內地推出的財政政策，對拉動經濟增長起了主導作用。

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花旗看好7個行業有望受惠政策，包括汽車、醫療保健、電力、科技、運動消費、日常消費及潔淨能源等。並且發表最新中國資本市場首選股名單，共有9隻股份。其中7隻是港股，餘下兩隻分別是隆基股份(滬：601012)及京東美股 (美：JD) 。

花旗最新首選港股一覽：

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