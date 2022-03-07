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【零塑減碳】戶戶送撥200萬推補貼計劃 鼓勵餐廳採用本地零塑環保外賣包裝

理財智慧 16:20 2022/03/07

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第五波疫情持續，外賣取代堂食成新常態，但外賣包裝廢物增加亦成問題。食物外送平台戶戶送（Deliveroo）宣布，將與零塑環保包裝公司Sustainabl.展開合作，戶戶送將撥款200萬港元推行餐廳補貼計劃。Sustainabl.則提供以負責任方式採購並可作家庭堆肥或可回收的零塑包裝方案，戶戶送用戶將可從餐廳的標籤得知其有否加入計劃成為環保包裝夥伴。

【青姐話】方是絕路 希望在轉角

戶戶送表示，夥伴餐廳可以優惠價認購環保包裝，而推動餐飲業轉用更環保的方案，正好響應政府就香港自 2025年起淘汰即棄膠餐具的建議。戶戶送將為餐廳夥伴提供約20種不同產品，產品均由100%可家庭堆肥的蔗渣材料，或具有防水生物塗層的FSC認證紙漿製造，不會對海洋造成污染。

這項200萬元撥款是戶戶送全球「社區基金」首個在香港撥款進行的項目。計劃實施首六個月，連鎖餐廳獲得七折優惠，小店則最高半價。

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責任編輯：龍紀瑩

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