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【兩會2022】李小加提案香港創「新型債市」　解中資美元債市問題

宏觀解讀 17:54 2022/03/07

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【兩會2022】李小加提案香港創「新型債市」　解中資美元債市問題

全國政協委員、港交所 （00388） 前行政總裁李小加提交今年兩會提案，建議在香港創建新型債券市場，提升中資海外債市場透明度和交易效率。李小加指，去年內房企業所引發的中資美元債券波動，突顯出中資海外市場的普遍問題，若任由情況持續會損害中國的對外金融信用，提高融資成本，制約香港債券市場的健康發展。

去年創辦滴灌通的李小加指，目前中資海外債存量規模逾9,000億美元。去年的內房債務危機，顯示中資海外債市存在發行人發布信息混亂、二級交易不透明、後續監管手段不足等幾個突出問題。

李小加倡香港立「北部特區法」，可見【下一頁】

李小加：內房境外債問題削中國信用　應在港建中港監管機構監管的債市

李小加認為，在香港創建新型債券市場，增加市場透明度和交易效率，既有必要性，也有緊迫性，建議在香港籌建「市場化、高度透明、便於中港兩地監管機構監管、基於市場參與者自律的新型債券交易市場，同時提供可有效配合監管者需求、信息透明的債券發行登記、託管、交易和清算服務。」

李小加續建議，人民銀行、發改委、中證監等相關部門關注新型債券市場籌備組工作，並給予指導，使得該市場的發展方向契合國家發展戰略。

李小加在提案中指出，新型債券市場須有7大核心要素包括：

  • 1）一個尊重市場傳統、高度組織化的OTC市場，不是以集中交易為主的傳統交易所；
  • 2）統一的登記和一級託管服務，確保信息發布透明及時；
  • 3）交易系統和市場現有系統對接；
  • 4）清算服務可以自建或與現有清算機構合作；
  • 5）擴大市場參與者範圍，包括做市商、代理商和合資格自營商，為機構投資者參與交易提供便利，增加債券交易量；
  • 6）從中資美元債起步，逐漸擴大到其他亞洲債券，形成新規則下的亞洲債券交易中心；
  • 7）領會國家和香港監管機構對市場的監管訴求，在籌建過程設計到相關規則之中。

李小加認為，充分利用香港國際金融中心的地位，建立符合中國經濟邏輯，同時能與美元主導的市場體系接軌的債券市場。為海外債發行、交易、託管設立市場化的運營標準和責任機構，對於維護和加強中國企業的海外債務融資渠道，加快中國債券市場的國際化進程，具有重大的現實和戰略意義。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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