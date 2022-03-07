【兩會2022】李小加提案香港創「新型債市」　解中資美元債市問題

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全國政協委員、港交所 （00388） 前行政總裁李小加提交今年兩會提案，建議在香港創建新型債券市場，提升中資海外債市場透明度和交易效率。李小加指，去年內房企業所引發的中資美元債券波動，突顯出中資海外市場的普遍問題，若任由情況持續會損害中國的對外金融信用，提高融資成本，制約香港債券市場的健康發展。
去年創辦滴灌通的李小加指，目前中資海外債存量規模逾9,000億美元。去年的內房債務危機，顯示中資海外債市存在發行人發布信息混亂、二級交易不透明、後續監管手段不足等幾個突出問題。
李小加認為，在香港創建新型債券市場，增加市場透明度和交易效率，既有必要性，也有緊迫性，建議在香港籌建「市場化、高度透明、便於中港兩地監管機構監管、基於市場參與者自律的新型債券交易市場，同時提供可有效配合監管者需求、信息透明的債券發行登記、託管、交易和清算服務。」
李小加續建議，人民銀行、發改委、中證監等相關部門關注新型債券市場籌備組工作，並給予指導，使得該市場的發展方向契合國家發展戰略。
李小加在提案中指出，新型債券市場須有7大核心要素包括：
李小加認為，充分利用香港國際金融中心的地位，建立符合中國經濟邏輯，同時能與美元主導的市場體系接軌的債券市場。為海外債發行、交易、託管設立市場化的運營標準和責任機構，對於維護和加強中國企業的海外債務融資渠道，加快中國債券市場的國際化進程，具有重大的現實和戰略意義。
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