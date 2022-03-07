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【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄

環球政治 17:51 2022/03/07

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美國前總統特朗普曾就俄烏戰爭發表具爭議性的言論，表示美國應效法俄方派兵做法處理美墨邊境問題。特朗普周末再語出驚人，指美軍應派出掛上中國國旗的戰機轟炸俄羅斯，藉此觸發中俄開戰。

【烏克蘭戰爭】俄同意重開人道主義走廊 應馬克龍要求 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）上周六（5日）在美國新奧爾良，向共和黨全國委員會（RNC）的捐款人發表演說。

美媒《華盛頓郵報》報道，特朗普當時表示美國應該派出F-22戰機，並安排戰機掛上中國國旗然後前往轟炸俄羅斯。

特朗普又聲稱：

然後我哋話係中國做，我哋無做。咁佢哋（中俄）就會互相爭鬥，我哋就可以坐山觀虎鬥。

（And then we say, China did it, we didn't do, China did it, and then they start fighting with each other and we sit back and watch.）

特朗普又批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）無故攻擊烏克蘭是干犯反人類罪行，又批評北約是紙老虎（paper tiger）。

烏外長：約兩萬外國志願者報名參戰 來自52個國家 【下一頁】

特朗普上月底曾讚揚普京聰明而遭批評。他其後解釋指普京聰明是因為對方只耗費2美元的制裁代價佔領一個國家，取得大批土地且毫不費力。但他指派兵對全球而言十分糟糕，強調自己任內決不會發生同類事件。

特朗普上周又表示為烏克蘭人民祈禱，並對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示欽佩，形容對方是個勇敢的人。

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責任編輯：鄭錦玲

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