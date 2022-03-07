【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄

美國前總統特朗普曾就俄烏戰爭發表具爭議性的言論，表示美國應效法俄方派兵做法處理美墨邊境問題。特朗普周末再語出驚人，指美軍應派出掛上中國國旗的戰機轟炸俄羅斯，藉此觸發中俄開戰。

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特朗普（Donald Trump）上周六（5日）在美國新奧爾良，向共和黨全國委員會（RNC）的捐款人發表演說。

美媒《華盛頓郵報》報道，特朗普當時表示美國應該派出F-22戰機，並安排戰機掛上中國國旗然後前往轟炸俄羅斯。

特朗普又聲稱：

然後我哋話係中國做，我哋無做。咁佢哋（中俄）就會互相爭鬥，我哋就可以坐山觀虎鬥。 （And then we say, China did it, we didn't do, China did it, and then they start fighting with each other and we sit back and watch.）

特朗普又批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）無故攻擊烏克蘭是干犯反人類罪行，又批評北約是紙老虎（paper tiger）。

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特朗普上月底曾讚揚普京聰明而遭批評。他其後解釋指普京聰明是因為對方只耗費2美元的制裁代價佔領一個國家，取得大批土地且毫不費力。但他指派兵對全球而言十分糟糕，強調自己任內決不會發生同類事件。

特朗普上周又表示為烏克蘭人民祈禱，並對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示欽佩，形容對方是個勇敢的人。

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責任編輯：鄭錦玲