【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄

美國前總統特朗普曾就俄烏戰爭發表具爭議性的言論,表示美國應效法俄方派兵做法處理美墨邊境問題。特朗普周末再語出驚人,指美軍應派出掛上中國國旗的戰機轟炸俄羅斯,藉此觸發中俄開戰。

特朗普(Donald Trump)上周六(5日)在美國新奧爾良,向共和黨全國委員會(RNC)的捐款人發表演說。

美媒《華盛頓郵報》報道,特朗普當時表示美國應該派出F-22戰機,並安排戰機掛上中國國旗然後前往轟炸俄羅斯。

特朗普又聲稱:

然後我哋話係中國做,我哋無做。咁佢哋(中俄)就會互相爭鬥,我哋就可以坐山觀虎鬥。

(And then we say, China did it, we didn't do, China did it, and then they start fighting with each other and we sit back and watch.)