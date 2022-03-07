▲ 【業績｜紙業】理文造紙去年純利跌11.4% 派末期息0.11元、按年減少39%

理文造紙 （02314） 公布2021年全年業績，期內收入325.11億元，按年升25.7%；純利31.23億元，按年跌11.4%；每股盈利71.97仙；派每股末期息11仙，按年減少38.9%；全年每股派息26仙，按年減少13.3%；以今日收市價4.95元計，周息率約5.25厘。

理文造紙指出，內地在疫情防控取得成果，經濟發展趨穩，消費者信心回升，理文造紙2021年總收入按年上升25.7%，惟受成本上漲，拖累純利下跌。

理文造紙：進口廢紙清零 紙漿價格連番上調

理文造紙解釋，自2021以來，內地全面落實「禁廢令」，進口廢紙清零，廢紙原材料供應緊張，紙漿價格連番上調；疊加國際航運運力受限引發供應鏈瓶頸，運輸成本暴漲；國家發改委下發《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，各地陸續出台限電限產等措施，能源價格攀升，導致造紙成本飆升。

展望方面，理文造紙提到會繼續整合上游資源，發展涵蓋製漿及廢紙回收的垂直業務模式，向產業鏈一體化方向發展，確保原材料供應，不斷擴充規模，控制成本，提升產能。

理文造紙未來繼拓東南亞及包裝紙業務

理文造紙又稱，會瞄準東南亞市場，拓展國際產業布局，同時疫情下網購進一步盛行，包裝紙需求大增，加上內地推行限塑令，以紙代塑掀起潮流，推動包裝類用紙需求，會積極拓展再生紙漿業務，擴大產能覆蓋面及多元化。

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