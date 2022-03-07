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【第五波疫情】料銀行營運挑戰短期內進一步加劇　金管局延長提交監管文件限期

Hot Talk 17:32 2022/03/07

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【第五波疫情】料銀行營運挑戰短期內進一步加劇　金管局延長提交監管文件限期

隨著愈來愈多感染個案，加上政府擬進行全民檢測，金管局周一公佈，在新冠病毒疫情下延長認可機構提交監管文件的限期。

金管局發通告，稱留意到最新一波疫情下感染個案上升，銀行業致力實施特別工作安排及安全措施，以保障員工及顧客。該局認為，認可機構面臨的營運挑戰短期內或會進一步加劇，因本港將採取全港性措施以令疫情受控，當中包括全民檢測。為確保認可機構能夠集中資源在必須的營運之上，金管局認為在目前的特殊時期，對要求認可機構遞交的某些監管文件提供彈性，屬於合適做法。

有關文件涵蓋不同調查、自我評估、諮詢等，金管局續指，會根據每個個案施加不同彈性，決定是否延長提交文件限期，抑或暫停提交文件。至於未來對業界的諮詢，金管局會盡可能容許認可機構在更充裕的時間框架內作出回應。

【開市追揸沽】恒指會否失守兩萬 兩會關鍵睇啲乜（附time code）

【第五波疫情】金管局據報遊說港府縮短酒店隔離期至7日　試圖向銀行保證不會入住新建隔離設施

【還息不還本】金管局再延長「還息不還本」計劃至今年10月底　企業可選擇未來一年償還兩成本金

【疫苗通行證】金管局強烈鼓勵金融機構對員工實施疫苗通行證　不實施者兩周內須詳細解釋

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