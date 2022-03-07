▲ 【兩會2022】瑞銀汪濤：內地增長目標較高 政策須加碼寬鬆

內地將2022年GDP增速目標設為5.5%，瑞銀亞洲經濟研究主管董事總經理、首席中國經濟學家汪濤表示，5.5%左右的增速目標為相對較高水平，加上新冠疫情、房地產帶來的下行壓力，意味政策上須要加碼寬鬆和支持，包括增強財政政策力度，支撐基建投資、進一步減稅，及放寬貨幣政策和房地產政策。

汪濤指出，今年官方財政赤字率設定為2.8%，較去年降低0.3百分點，考慮結轉結餘資金及其他預算的調入資金後，估算今年實際財政赤字可能達到GDP的4.7%，較2021年增加0.9個百分點，

央行料多次降準

她預計，央行會多次降準，並利用其它貨幣工具確保流動性充裕，信貸增速在2022年年中或將反彈至11%左右、下半年有所放緩。人民幣方面，雖面對全球局勢較為震盪，但內地經濟有韌性，考慮到中美貿易逆差收窄，預計年底人民幣對美元匯率會略為貶值至6.4至6.5。

今年內地政府沒有設定碳中和等能耗控制的相關目標，汪濤認為，減少傳統能源使用將是漸進的過程，預計新能源投資還會持續強勁增長，電網改造升級也會繼續。

監管收緊勢頭去年底見頂

監管方面，她指報告對監管政策的定調與之前基本保持一致，要求抓緊完善重點領域、新興領域、涉外領域監管規則，加強反壟斷和反不正當競爭，同時繼續支持民企，並強調製定涉企政策要多聽市場主體意見。該行認為，監管收緊的勢頭已經在2021年底見頂，不過新的監管政策會逐步落地執行。

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