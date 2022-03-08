【科技應用】南韓大學新生入學典禮　轉至Minecraft舉行

▲ 南韓的嶺南大學將新生入學典禮轉移到Minecraft中舉行。（嶺南大學Youtube官方影片截圖、官網圖片）

新冠疫情令各國實施不同的限聚措施，亦令不少學校暫停面授課程，改為採用不同科技工具作線上教學。為讓學生留下美好回憶，南韓的嶺南大學更決定將新生入學典禮轉移到線上，在Minecraft中舉行。

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據悉，學生制定了個人化的Minecraft的角色，於遊戲的禮堂中參與入學典禮，並且逐一被叫到台上，模擬真實的入學典禮流程。遊戲亦複製了嶺南大學的面貌，在入學典禮完結後，學生聚集在遊戲的空地一起遊玩。最後，以煙花慶祝活動結束典禮，學生紛紛仰望天空並四處跳躍，表示對校園生活的期盼。

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面對新冠疫情的限制措施下，令大眾運用科技取代過往的實體活動。 據悉，南韓嶺南大學除了在是次入學典禮中使用Minecraft，把現實世界與遊戲結合，把學生聚集在一起，還在Minecraft遊戲中，建造了虛擬的大學，令新生可以透過遊戲，留下美好的入學回憶。

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責任編輯：吳嘉雯

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