【業績｜REIT】越秀房託去年賺6.75億人幣　全年股息率達7.9%、林德良：今年首季寫字樓表現已較2019年好

▲ 越秀房託去年除稅後溢利增14.9%至6.75億人幣 全年股息率達7.9%

越秀房地產投資信託 （00405） 公布去年全年業績，去年收入達17.97億元（人民幣，下同），按年增長2.2%，期內除稅後溢利接近6.75億元，按年增長14.9%。每基金單位末期將分派0.1218港元，按年增長1.6%。

越秀房託全年合共派息0.2451港元。若以今日收市價3.09元計算，全年股息率達7.9%。

今年首季寫字樓表現不錯 已較2019年更好

越秀房託主席、執行董事兼行政總裁林德良表示，內地已經習慣疫情下的消費狀態，今年第一季度的寫字樓的表現已較2019年更好，而零售方面對比2019年同期有90%至95%的恢復度，酒店大概有80%至85%的恢復度。

今年下半年將完成新一輪融資 暫未見明確收購新目標

越秀房託去年完成收購越秀金融大廈，林德良指，今年暫時未見到有明確的收購目標，會循著原有的收購策略繼續物色目標，如綜合商業體、寫字樓等組合。

林德良預告，今年11月份會有新一輪融資的需要，大概需要融資38億元，佔公司總融資額度的27%，爭取在今年上半年落實有關細節，下半年順利完成融資。

資本開支擴大至每年5000萬元以內

公司表示，2022年，越秀房託仍將計劃重點投入旗下多項物業的資本性改造工程，包括四季酒店、白馬大廈、城建大廈、維多利廣場、財富廣場、上海越秀大廈和武漢財富中心，以實現物業保值增值。

而隨著旗下物業規模擴大，林德良指，未來每年投入的資本開支會較過往有所增加，以往每年是投放介乎3000萬至4000萬元，未來計劃每年的資本開支在5000萬元以內。

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