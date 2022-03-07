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【國際油價】標普：暴利稅大幅蠶食三桶油的上游利潤　油價升越130美元煉油商不能加價

股市 18:02 2022/03/07

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【國際油價】標普：暴利稅大幅蠶食三桶油的上游利潤　油價升越130美元煉油商不能加價

烏克蘭局勢升溫下，國際油價曾升至近140美元，現處於近130美元水平。標準普爾認為，隨油價升至近130美元，內地國營油企開始感受到歐洲戰局的影響，因即使上游油企可持續受惠於高油價帶來的豐厚利潤，但油企同時要繳付俗稱「暴利稅」的石油特別收益金，意味實際利潤將大減。

中金分析油價三情形對美國通脹影響【下一頁】

標普表示，內地三大國營油企中石油 （00857） 、中石化 （00386） 及中海油 （00883） 信貸狀況穩健，因資產負債表強勁，而且上游利潤預期將上升，但相信油價最終會回復正常化。

煉油商需要承受巨大的原料成本

按年內地成品油調價機制，當國際油價達130美元，內地汽油及柴油等成品油價將不作調整，故油企的煉油業務將會面臨虧損。「當油價低於80美元，中央便會開始透過降低傳導比率，降低煉化業務的利潤率。當油價升越130美元，中央可能不允許傳導上升的成本，意味煉油商需要承受巨大的原料成本。」

油價何處見頂？　部分交易員小注博見200美元【下一頁】

中資油企一直需要就高油價支付暴利稅，過去6年油價平均維持於40至70美元，故油企的暴利稅金額偏低，但隨油價急升，油企需要支付高昂的暴利稅，意味油價上漲帶來的利潤，部分會被暴利稅所蠶食。當油價高於65美元，暴利稅為20%，油價升逾85美元時，暴利稅會升至40%。

標普：中石油受烏克蘭政局的打擊相對較大

標普預期，今年布蘭特期油平均約85美元，2023及2024年分別約70美元及55美元。

標普認為，三大中資油企中，中石油受烏克蘭政局的打擊相對較大，因中石油會從俄羅斯進口原油及天然氣，該行正密切集注俄羅斯制裁的溢出效應對油股的影響。

相關文章：【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑　3次油價急升原因及影響是甚麼？

相關文章：【中國經濟】巴克萊：油價急升對中國帶來3大衝擊　降今年中國GDP預測至4.5%

港股 中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 商品 柴油 石油 天然氣 烏克蘭 俄羅斯

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