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【有相睇】Sea To Sky全新海景樓　月租2萬租出創三房最平價　代理︰每呎約28元抵過同區園景戶

股樓投資 17:51 2022/03/07

分享：

疫情下部分屋苑租金下調，日出康城Sea To Sky最近有三房戶租金失守2.1萬元，以齊頭2萬元租出，創下屋苑三房最低租金。

利嘉閣趙洛民表示，日出康城Sea to Sky 1座中層D室，實用面積702平方呎，為三房套連儲物室間隔，望將軍澳跨灣大橋海景，日前以20,000元租出，呎租約28.4元。代理指，單位屬全新樓，且望大海景，租金比同區日出康城領都園景戶更平。

單位圖片（由代理提供）

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資料顯示，原業主於2020年6月以1,245萬買入單位，現租出回報率約為1.93厘。代理補充，Sea to Sky現時有約135個放租，叫租由2.25萬元起。

同場加映︰【青姐話】疫情底 有幾抵？

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撰文 : 謝昕蕎

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