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【烏克蘭】為保護烏克蘭民眾安全 　Snapchat停用當地Heatmap功能

科技 17:37 2022/03/07

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為免俄羅斯軍方通過Snap Map的heatmap得知烏克蘭人聚集位置的資訊，作為軍事情報，Snapchat在近日宣布，為保護烏克蘭民眾安全，將暫時關閉當地Heatmap功能。（資料圖片）

社交平台Snapchat自2017年以來推出Snap Map，Snap Map當中更設有Heatmap功能，可顯示該地區最熱門相片和影片拍攝的位置。但為免俄羅斯軍方通過Snap Map的heatmap得知烏克蘭人聚集位置的資訊，作為軍事情報，Snapchat在近日宣布，為保護烏克蘭民眾安全，將暫時關閉當地Heatmap功能。

【烏克蘭】TikTok規避俄羅斯「假新聞法」　暫停當地直播和發布新影片服務

【俄烏戰爭】俄羅斯網絡監控加劇　當地App Store VPN下載量暴升

Snapchat日前在官方Twitter表示，現時用戶無法再透過Snap Map查看烏克蘭在特定地點拍攝的快照數量。但Snapchat強調仍然會繼續讓烏克蘭當地民眾上傳Snap Stories，讓外界了解烏克蘭人面對的狀況。

在Snap Map的Heatmap功能中，會因應用戶發布Snap Stories的數目，將聚集位置的熱門程度以不同顏色顯示，由藍色開始，之後為黃色，橙色或紅色則為最熱門位置。其他用戶便可藉此即時得知最多人聚集的地區。

事實上，現時有不少科技公司均為免成戰爭工具，選擇主動關閉或暫停烏克蘭的部分功能。如Google早前為保障烏克蘭地區安全，現時已暫停顯示部分烏克蘭的Google地圖交通情況等即時資訊服務，以防止俄羅斯軍隊繼續透過該項功能，監測烏克蘭領土上的軍事行動、或危害烏克蘭境內的公共安全。

【烏克蘭】Facebook擴大制裁俄羅斯政策　全球停止推薦俄羅斯官媒

責任編輯：黃顯晴

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