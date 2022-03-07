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【有相睇】業主曾花50萬裝修單位　全屋統一簡約時尚風格　寶怡花園特色戶590萬售出

股樓投資 17:58 2022/03/07

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近日不少業主沽貨套現之際，有人以豪華靚裝為賣點吸客，單位優勢光看照片已不言而喻。美聯物業羅立恒表示，屯門寶怡花園一個480實呎連天台戶以590萬元沽出，低銀行估值約9%，2009年貨升值逾3倍。

羅立恒表示，剛成交單位是屯門寶怡花園1座高層連天台戶，單位面積約為480平方呎。據悉，原業主斥資50萬元改造單位，將原則兩房改為一房戶，並採用簡約設計風格。由代理提供的單位相可見，單位全屋裝修精緻時尚，佈置間隔亦美觀吸引。

單位圖片（由代理提供）

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代理指，原業主由於要搬出外區，所以開價620萬元放售這個靚裝修單位，惟有見疫情嚴峻，所以議價空間擴寬，劈價5%至590萬元沽售單位，成交價更較銀行估值低約9%，實用呎價12,292元。

原業主在2009年7月以約140萬元購入上址單位，持貨十二年多沽出單位，帳面賺450萬元，物業升值近321%。

同場加映︰【青姐話】疫情底 有幾抵？

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撰文 : 謝昕蕎

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