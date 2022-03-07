▲ 【企業管治】MSCI 發布2021董事會女性報告 約28%香港上市公司「董事全男班」、比例略高於中國及新加坡

指數公司MSCI發布《董事會女性席次：2021年度進展報告》（MSCI Women On Boards - Progress Report 2021），提到企業董事會的女性數目一直有所提高，但每年增幅變化較大，儘管去年疫情持續，在MSCI 全球基準指數（MSCI ACWI index）成分股中，女性董事數目仍略有改善。香港上市公司方面，約28%企業沒有女性董事，只有約7.4%企業的董事會至少30%成員為女性。

值得留意是，新加坡上市公司約19%沒有女性董事，約14.3%企業的董事會至少30%成員為女性，兩者比例均優於香港。另外，中國約27%企業沒有女性董事；約11.8%企業的董事會至少30%成員為女性。

MSCI 新興市場指數中約26.4% 成分股董事會屬全男班

MSCI 《年度董事會女性報告》統計截至去年10月29日，MSCI 全球基準指數超過2887成份股的董事會性別多樣性變化。

報告指出，儘管全由男性組成董事會的公司數量總體下降，但MSCI 新興市場指數中約26.4% 成分股的董事會是全男班。而發達市場方面，約78.8%歐洲企業的「董事會至少30%為女性」，比例最高。此外只有 0.9% 的歐洲公司董事會全部由男性擔任。

公用事業企業「董事會至少30%為女性」比例最高

去年由女性擔任CEO的企業數目仍然較少，去年新興市場女性CEO的比例為5.4%，是自2017年以來首次略高於發達市場女性 CEO 的比例（5.2%）。

MSCI 報告又留意到，公用事業企業「董事會至少30%為女性」的比例為所有行業最高，2020年為38%，2021年已達45%；而能源行業的女性董事比例增幅最大，2021 年為21.2%，而 2020 年為 18.5%。

儘管如此，MSCI 全球基準指數所有成分股的董事會總體上仍然以男性為主，只有1.2%的董事會中女性佔多數。

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