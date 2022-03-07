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【全城抗疫】李嘉誠基金會再捐1,500萬元 支援私家醫院及護理安老院

理財智慧 18:05 2022/03/07

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李嘉誠基金會宣布額外加碼資助1,000萬港元，以支援私家醫院接收公立醫院非常緊急之轉介個案，並新增兩間港安醫院（荃灣及司徒拔道）參與計劃。此外，基金會亦即時向6間院舍共捐贈500萬港元，以助購置兩個月的防疫抗疫物資和應急之用。基金會主席李嘉誠向市民深表關懷：「惡疫當前，風雨同路，必能度脱苦厄。」

【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

基金會自2月19日宣布支援私家醫院接收公立醫院轉介病人後，各區公立醫院已陸續轉介不同病人至參與的私家醫院。目前主要資助冠心病介入治療、部份癌症手術、癌症電療及分娩四類服務。

【延伸閱讀】【全城抗疫】李嘉誠基金會向惜食堂捐贈400萬元 應急補貼外購食材及飯餐

【延伸閱讀】【全城抗疫】李嘉誠基金會再加碼1000萬元 共5000萬元支援抗疫 非染疫病人轉介私院程序開始運作

已資助的緊急個案例子，包括從伊利沙伯醫院轉介初生嬰兒至同區的聖德肋撒醫院，以騰空伊院病床予感染新冠病毒的嬰兒；從東區醫院轉移癌症病人至養和醫院接受同等治療， 以騰空東區醫院病床接收緊急新冠病毒病患；從瑪麗醫院轉介需定時輸血的病人至港怡醫院，以騰空瑪麗醫院的日間病房，接收相對嚴重的新冠病毒病人。

【延伸閱讀】【誠哥出手】李嘉誠基金會加碼抗疫 資助醫院抗疫金額增至4000萬元 養和 港怡 中大醫院 法國醫院 參與

【延伸閱讀】【誠哥出手】李嘉誠基金會首階段捐資3000萬港元 支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人

基金會亦透露，旗下長期資助的6間院舍，當中部份職工受社區感染導致人手緊張，為了協助院舍應付突如其來增加的開支和渡過疫境，基金會即時向6間院舍，包括佛教李嘉誠護理安老院、佛教李莊月明護養院、佛教寶靜安老院、佛教寶靜護理安老院、明愛李嘉誠護理安老院及聖公會李嘉誠護理安老院，捐贈500萬港元，以助購置兩個月的防疫抗疫物資和應急之用。

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責任編輯：嚴浩文

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