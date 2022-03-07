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【有相睇】SSD期滿即止賺　時光倒流價沽將軍澳旭輝臺　成交價創逾1年新低

股樓投資 17:15 2022/03/07

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樓市前景未明，二手市場屢錄低市價買賣。美聯物業黃少明說，將軍澳夾屋旭輝臺2座中層A室，實用面積481平方呎，兩房間隔，內櫳企理，終以640萬元易手，屬低市價成交，亦創去年3月後逾1年新低，實用呎價則約13,306元。

    點擊圖片放大
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代理透露，買家搵樓多時，見上址價錢低水，所以極速承接。從代理提供的相片可見，單位裝修企理。

資料顯示，原業主於2019年1月以600萬元購入單位，現轉手帳面獲利40萬元，物業期內升值約6.7%。

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撰文 : 黃卓賢

夾屋 旭輝臺 美聯物業

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