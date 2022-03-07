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【吉利175】吉利汽車2月銷量按月減48%　受累ESP芯片供應、春節假期

股市 17:05 2022/03/07

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【吉利175】吉利汽車2月銷量按月減48%　受累ESP芯片供應、春節假期

吉利汽車 （00175） 公布，2月總銷量78,478輛，按年增長2%、按月則跌46%。吉利汽車解釋，2月銷量受車身電子穩定系統（ESP）芯片供應短缺和春節假期影響。計及今年首兩個月表現，吉利汽車總銷量跌4%至23.35萬輛。

吉利汽車新能源汽車表現相對理想，上月銷售14,501輛新能源汽車，按年增7.25倍、按月少19%。當中純電動車按年增14倍至12,239輛，插電式混動 （PHEV）汽車增1.1倍至2,046輛，油電混動 （HEV）佔216輛。

小米雷軍兩會促加快建設電動車快充站 吉利李書福倡加快換電站建設，可見【下一頁】

若以品牌劃分，主力品牌「吉利」2月銷量按年少3%至63,420輛，與富豪（Volvo）合資的領克銷量按年跌11%至10,524輛。與母企合營的高檔電動車品牌「極氪」單月銷量2,916輛，主打換電技術的「睿藍」單月銷量1,618輛，兩者都較1月減少。

吉利汽車2月出口量按年增35%至9,851輛，中國市場銷量就跌2%至68,627輛。

除上述銷量所披露外，領克品牌汽車上月以「創新訂閱」模式向歐洲市場的訂閱客戶交付1,188部汽車，而今年首兩個月累計實現以創新訂閱模式交付合共2,416部汽車。

【開市追揸沽】恒指會否失守兩萬 兩會關鍵睇啲乜（附time code）

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港股 電動車 吉利汽車（00175）
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