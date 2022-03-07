【烏克蘭戰爭】俄同意重開人道主義走廊 應馬克龍要求（第二版）

俄羅斯烏克蘭雙方原本同意上周末兩個城市停火，開設人道主義走廊允平民安全撤離，但以失敗告終。俄羅斯國防部表示，俄軍將在當地時間周一早上，於烏克蘭首都基輔等城市停火開放人道主義走廊。俄羅斯表示，是次為應法國總統馬克龍要求開設人道主義走廊。

（第二版更新人道主義走廊數目及烏克蘭政府回應）

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俄羅斯國防部表示，軍方將於當地時間周一（7日）早上10時（本港時間下午3時）停火開放人道主義走廊，涉及地區包括基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、馬里烏波爾（Mariupol）及蘇梅（Sumy）。

俄羅斯公布地圖顯示，基輔走廊將通往白俄羅斯，而哈爾科夫走廊只通往俄羅斯，馬里烏波爾及蘇米的走廊則可通往其他烏克蘭城市及俄羅斯。俄軍表示，有意離開基輔人士亦可乘搭飛機到俄羅斯，當局將使用無人機監控撤離過程。

俄羅斯表示，是次為應馬克龍（Emmanuel Macron）要求，並考慮到以上城市現況而作出的決定。俄羅斯國防部發言人Igor Konashenkov周一表示，將會開放合共6條人道主義走廊讓平民撤離，詳細信息已告知烏克蘭。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發言人批評，俄羅斯人道主義走廊建議完全道德（completely immoral），指應允許烏克蘭民眾通過烏克蘭領土撤離，指著俄羅斯故意阻攔。

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馬克龍周日（6日）曾和普京（Vladimir Putin）1小時45分鐘，期間馬克龍堅持普京需尊重國際人道主義法及允許人道救援。馬克龍更特別提及馬里烏波爾情況，但普京回應否認針對平民。

馬克龍憂慮，俄軍或很快攻擊黑海沿岸城市敖德薩（Odessa），並指法國消息顯示普京態度進一步強硬。普京表示，俄羅斯將透過談判或戰爭實現要求，但指攻擊核電站並非自己意圖。

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責任編輯：李俊儀