GX中國電車2845跌近5%考驗前浪底 譚智樂：企唔穩或下試110元

GX中國電車 （02845） 跌近5%。早前有一輪反彈的GX中國電車，受制於50天綫約165元後，連日急回創1月新低，若今天收市跌穿前浪底145.5元，下個支持位睇幾多？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）分析稱，內地新車銷售量放緩，國策補貼亦見縮減，買入汽車股風險高。GX中國電車自一年前由約110元起動，現跌穿150元重要支持位有機會打回原形！立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*足本分析：俄烏局勢未明，恒指若失兩萬點怎自保？重溫《開市追揸沽》→【按此速睇－附time code】

Time code

01：03 - 港股今日焦點速覽

01：54 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：20 - 亞太股市早段市況速報

03：54 - 俄烏停戰協議反映打更激烈 市場今周被俄烏局勢主宰

05：40 - 俄烏戰況未見好轉跡象 市場預計俄烏愈打愈激烈

07：06 - 能源原油供應緊張、能源價格高企 預計全球經濟復甦步伐放慢

07：52 - 市場避險情緒明顯升溫 但不建議發災財大手做淡市

09：18 - 現市況宜「靠邊站」揸現金、做對沖

09：52 - 現市況沽指數、買沒槓桿的反向產品對沖

10：30 - 歐洲銀行股、美國銀行股首當其衝受累處「風眼位」 是典型要做足對沖的股份

11：08 - 持科技股分清是否殺估值 亦可買金、油或相關ETF做逆市部署

12：18 - 港股上日市況＋北水盤路

13：24 - 港股短期有沒有反彈條件出現「逃生門」？

15：00 - 散戶如跟車不貼 不宜趁低吸納博反彈或「逃生門」

15：51 - 兩會令港股下挫 預計科技監管陸續有來、科技股現沽壓

16：23 - 兩會炒新能源股 避險情緒下同樣有追沽壓力

17：50 - 最易賺錢做淡科技股 留意下望水位或不多

18：11 - 今年短期不會轉勢 不宜入市

19：31 - 港股開市前市況速報

21：13 - ET一周開倉：華電國際 （01071） 、建設銀行 （00939） 、SoFi（SOFI.US）

29：23 - 港股開市初段市況速報

29：57 - 消息股：微創醫療 （00853） 、橙天嘉禾 （01132） 、雅生活服務 （03319） 、維亞生物 （01873） 、味千 （00538）

31：15 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） vs 領展 （00823） 收息揀邊隻？ 哪隻可以財息兼收？

34：29 - 公用股對經濟敏感度低 可用月供、年供方式收集

38：14 - 港股已陷入熊市 現市況防守策略分析

39：07 - 觀眾問股：等恒指跌穿20000點入市點睇？

40：36 - 觀眾問股：山東黃金 （01787） 23元買入現如何部署？

42：51 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 跌市中是穩陣選擇？

44：10 - 觀眾問股：工商銀行 （01398） 5元有貨 甚麼價錢可再溝貨？

45：31 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 117有貨點睇？

46：38 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 、比亞迪 （01211） 、GX自動駕駛電車 （02849） 大瀉是否走為上著？

48：37 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 61元有貨繼續守？

49：44 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 未有貨可買入？ 未來半年前景點睇？

51：20 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 4.8元買入怎處理？

52：51 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 168元買入沒止蝕 繼續揸定離場？

56：22 - 港股開市初段市況速報

57：01 - 財經日誌提提你