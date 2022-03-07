【俄烏局勢】法國外貿銀行：俄烏衝突引連鎖反應 中國感能源價格上漲壓力

俄羅斯烏克蘭導致油價急升，法國外貿銀行（Natixis）周一（7日）發表報告表示，亞洲雖在地理位置上遠離烏克蘭，但俄烏衝突卻為國界之外的世界帶來一系列連鎖反應。儘管亞洲與俄羅斯金融市場的聯繫有限，但對經濟的溢出效應不可忽視。

俄羅斯與烏克蘭僅占全球貿易的2%。但在部分商品上，兩國佔有舉足輕重的市場份額，例如氖氣（70%），鈀（37%），天然氣（17%），小麥（13%），石油（12%）和鎳（9%）。該行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）表示，這意味著兩國在上游行業起到關鍵作用，對亞洲不可避免地會產生影響，特別是能源、科技、農業和運輸等行業。

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報告稱，能源方面，亞洲將會感受到能源價格上漲帶來的壓力，因為大多數國家都是石油和天然氣的淨進口國，特別是中國，其石油和天然氣進口的12%都來自於俄羅斯。另外，俄羅斯和烏克蘭位於黑海，這裡是能源和乾散貨貿易的重要樞紐。小麥出口受阻可能會導致亞洲食品價格上漲。

另外，亞洲從俄羅斯和烏克蘭進口的稀有氣體、鈀和鎳是生產半導體和電動汽車電池不可缺少的材料，這些材料占比不大，但在供應鏈中至關重要。價格上漲也許會加速向磷酸鐵鋰（LFP）電池的使用和推廣。技術封鎖方面對亞洲的影響輕微，因為俄羅斯不是亞洲的主要市場，但如果俄羅斯限制出口，科技行業的成本可能會增加。

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該行認為，通脹和可能引發的供應鏈受阻是此次俄烏衝突對亞洲最主要的影響，體現在能源、半導體、電動車、農業、海運和空運等行業。這場衝突的局勢尚不明朗，隨著庫存消耗，影響也會日益增加。不過，不是所有亞洲經濟體都受到負面衝擊，原本向俄羅斯和烏克蘭進口的訂單可能會轉向澳洲，馬來西亞和印尼。

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責任編輯：黃苑筠