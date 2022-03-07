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【烏克蘭戰爭】烏外長指2萬外國人報名參戰 來自52國

環球社會熱點 17:04 2022/03/07

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俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭總統澤連斯基曾公開邀請外國民眾前往當地，自願前往當地協助抵抗俄羅斯。烏克蘭外長庫列巴周日（6日）表示，已接獲近2萬名來自52個國家的外國人報名申請參戰，包括經驗豐富的退役軍人。

郊區民眾倉皇逃離 烏兵救嬰兒過橋 【下一頁】

庫列巴（Dmytro Kuleba）周日指，有近2萬名外國人報名參戰，與烏克蘭並肩抵禦俄羅斯入侵。他們來自52個國家，包括退伍軍人及志願軍等，將會在新成立的國際軍團中服役。

庫列巴沒有透露有多少名外國志願者已抵達烏克蘭，以及他們分別來自哪些國家，指有部分國家禁止公民為他國而戰。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）上周曾呼籲外國人加入烏克蘭參戰，並放寬簽證要求，澤連斯基上周四（3日）曾表示有約1.6萬名外國人自願加入作戰。國防部亦在社交網站招募外國人參戰，希望有作戰經驗者加入抵擋俄羅斯入侵。

烏克蘭態度軟化 不再堅持加入北約 【下一頁】

南韓政府上月中發布烏克蘭旅遊禁令，表明公民擅自赴烏參軍屬違反《護照法》，最高判處1年有期徒刑，以及沒收、裁定失效、拒絕或限制簽發新護照等。

此外，雖然英國外相卓慧思（Liz Truss）早前曾表態支持公民自願前往烏克蘭作戰，但國防參謀長拉達金（Tony Radakin）上將周日指，英國民眾前往烏克蘭參戰無法律根據及毫無幫肋。英國外交部早已建議國民不要前往烏克蘭，敦促所有英國人在安全情況下離開。

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責任編輯：郭麗明

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