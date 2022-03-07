【李嘉誠抗疫】李嘉誠基金會再加碼1000萬　累捐6000萬支援私家醫院、並緊急撥款500萬補助護理安老院

▲ 李嘉誠基金會再加碼1000萬 累捐5000萬支援私家醫院、並緊急撥款500萬補助護理安老院

李嘉誠基金會表示，再增加1000萬元以支援私家醫院接收公立醫院轉介病人，自2月19日以來，累計已經資助6000萬元。除此以外，近日護老院疫情嚴峻，李嘉誠基金會決定向長期資助的6間院舍，即時捐贈合共500萬元，以助購置兩個月的防疫抗疫物資和應急之用。

李嘉誠基金會指，最新新增參與計劃的家醫院包括兩間港安醫院（荃灣及司徒拔道），新增1000萬元資金，講用於支援公立醫院非常緊急的轉介個案。資助的四類主要服務，分別是冠心病介入治療、部份癌症手術、癌症電療及分娩。

除此以外，在疫情嚴峻之際，護理安老院的部分職工受社區感染，院舍人手緊張。為了協助院舍應付突如其來增加的開支和渡過疫境，基金會即時向長期資助的6間院舍贈合共500萬元，以助購買物資及應急之用。

涉及的護理安老院包括佛教李嘉誠護理安老院、佛教李莊月明護養院、佛教寶靜安老院、佛教寶靜護理安老院、明愛李嘉誠護理安老院，以及聖公會李嘉誠護理安老院。

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