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【女性自信心】屈臣氏調查：香港女性自信心為亞洲最低　近五成女性不滿現時事業發展

Hot Talk 16:38 2022/03/07

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【女性自信心】屈臣氏調查：香港女性自信心為亞洲最低　近五成女性不滿現時事業發展

國際婦女節將至，長和 （00001） 旗下屈臣氏於6個亞洲市場推出「亞洲女性自信心調查」，調查發現，五成女性自信心不足，香港排名最低，緊隨其後的是泰國、新加坡、菲律賓、印尼和內地，而且近五成女性不滿現時的事業發展，同時女性普遍表示難以兼顧家庭及事業，超過七成認為難以平衡兩個角色。

女性希望有更多機會發揮潛力

調查結果顯示，大部分女性認同保持身心健康以及獲得同事的肯定能夠幫助她們提升自信心，而在香港，52%的女性認為，如果有更多機會讓她們發揮潛力，她們會變得更加自信。

滙豐：疫情下亞洲女性交易活動錄雙位數增長【下一頁】

近一半受訪者表示在性別不平衡的環境工作會感受到壓力，她們認為性別平等的工作環境能讓人感覺舒適自在，並有超過30%的受訪者表示公司提供的支援不足，其中最希望獲得的支援包括職場指導、壓力管理及事業座談會，以及聯誼活動。

屈臣氏女性員工佔77%

另外，隨社會改變，亞洲女性的教育水平亦相應提高，但她們卻得不到足夠的支援以發展事業。是次調查中，70%的受訪者是大學畢業生，95%認為她們有能力在事業上表現出色，但普遍表示照顧家庭同時難以兼顧工作，當中有 76%的女性認為平衡這兩個角色是一項挑戰。

屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，集團在亞洲11個市場擁有63,000名員工，女性員工佔了77%，屈臣氏一直致力營造友善的企業文化，讓每個人都感到被重視、欣賞和鼓勵，讓他們能全心投入工作，發揮所長，並獲得平等的事業發展機會。

調查於中國內地、香港、印尼、菲律賓、新加坡和泰國六個市場進行，訪問超過3,100多名20至29歲的女性，了解她們的自信心水平，以及對提升自信的看法。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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