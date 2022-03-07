【華資銀行】上商董事榮鴻慶上周四離世　80年代起掌舵台北上海商業儲蓄銀行

▲ 上海商業銀行公佈其董事榮鴻慶於3月3日（上周四）離世。

上海商業銀行公佈其董事榮鴻慶於3月3日（上周四）離世，上商董事會發文，表示衷心感謝榮鴻慶對集團作出的重大貢獻，董事會成員和該行全體員工永遠懷念他，並向其家人致以最深切的慰問。

榮鴻慶1923年生於上海，1947年移居香港，是香港紡織業的先驅之一，在港建立了第一間能紡紗、織布和染色的垂直一體化工廠。1980年代起，榮鴻慶掌舵台北上海商業儲蓄銀行，亦即是香港上海商業銀行的母行，並於1999年與中國內地的上海銀行成立了三地上海銀行聯盟，為大中華地區企業提供銀行服務。集團銀行網絡已從大中華地區擴展至全球，覆蓋美國、英國和東南亞，並於 2020年收購柬埔寨 AMK Microfinance提供普惠銀行服務。

榮鴻慶於1973年起擔任上海商業銀行董事，出任台北上海商業儲蓄銀行董事長長達30年，繼於2021年當上該行榮譽董事長。網上資料顯示，上海商業儲蓄銀行的前身上海銀行，曾是內地最大的民營銀行，國共內戰後上海商業儲蓄銀行於1965年在台灣復業，是台灣唯一自內地遷台復業的民營銀行。

榮鴻慶亦由1947年起擔任香港南洋集團有限公司常務董事。他又有份幫助創建基金會，為數千名來自世界各地的年輕人提供獎學金。

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