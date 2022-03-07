【港元定存】1年港元定存息最高1.18厘 最多賺息逾11萬

▲ 招商永隆及PAOB今天齊加1年港元定期存款息。

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港股今天（3月7日）慘遇黑色星期一，恒指曾急瀉逾1000點，一度跌穿21000點大關，分析指創逾5年半新低，散戶爭相要錢不要貨。有股評人戲言，3度染藍的聯想集團 （00992） ，每次納成分股皆逢大跌市，網民也埋怨恍如染藍魔咒。另外，周三（9日）除淨的港交所 （00388） 更連跌13天。尚幸在股災陰霾下也危中有機，因兩間中小行齊加港元定期存款息率，包括平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB），剛上調半年港元定期存款年息0.2厘，1年期塨率亦調高0.1厘，新息率齊報0.8厘。

盡管PAOB加息，但其港元定存息仍不敵招商永隆，招商永隆新推1年期港元定存享1.18厘息，打破該行原有的1.05厘息率而晉級高息王；可是，破頂息屬快閃，只限今天。如以其存款的封頂額為1000萬元計算，大戶期內料賺盡11萬8千元利息。

不過，虛擬銀行PAOB的0.8厘港元定存息也打入3甲，該行更不設存款上限，如大戶存入100萬元，1年賺息8000元，千萬富翁開立1000萬元，全期更穩袋8萬元利息。

專家指，傳統銀行面對本港經濟半癱瘓而普遍停戰，暫僅兩中小業界連環出擊，全方位搶特惠息，市料為要在人心虛怯下力搶避險熱錢。此外，今天1年拆息再升至1.1356厘，凸顯中資行在牌面上已蝕息搶存。

3個月美元定存息最高0.9厘【下一頁】

展望後市，業界聚焦俄羅斯入侵烏克蘭的事態發展，以至美息去向，且緊盯本周四（10日）美國公布2月份美國CPI，大行花旗料美通脹仍未見頂。外電指，紐約期油今天曾突破130美元，高油價導致高通脹。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，料2月份美國CPI按年或升7.8%，仍未見頂，今年全年升幅或為4.9%。現預計本港時間3月17日凌晨美國只加息25個基點，但5月加息50個基點。6月、7月、9月、11月、12月會議每次都加息25個基點，今年合共加息7次，累計上調2厘，到 2023年底的政策利率達到2.75厘3厘。不過，他維持美元預測，料3個月內見94.63，半年至1年為95.26，長期目標96.4。

順帶一提，工銀亞洲再重谷388天港元定存享1.1厘息，但未暫悉入場費。至於上周四（3日）PAOB已勁加3個月港元定存年息0.4厘至0.8厘。該行解釋，有見早前推的3個月港幣定存優惠反應熱烈，特別上調3個月港元定存的年利率至0.8厘。新舊客戶均可享此優惠，更不設存款額上限。個人銀行客戶只需透過PAOB手機應用程式，即可全天候開戶並設立定期存款指示，詳情可瀏覽公司網站。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪