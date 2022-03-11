【快速檢測】富途3.11中午開放登記派快速檢測套裝　名額10萬、每人獲4包（附連結）

▲ 【快速檢測】富途3.11中午開放登記派快速檢測套裝 名額10萬、每人獲4包

網上券商富途（美：FUTU）公布早前捐贈1,000萬港元及100萬盒快速檢測套裝予有需要市民。富途最新表示，其中40萬盒快速檢測套裝，將在3月11日（星期五）中午12時開放予全港市民登記免費領取，市民要在其應用程式「富途牛牛」活動中心的活動頁面，填寫簡單個人資料登記申請，名額10萬，先到先得。

登記領取免費快速測試劑的連結請按此。

富途指，會在港九新界設9個流動點派發，首10萬名登記市民可於已揀選的流動車換領地點及時間，帶同相關文件到場領取，每人可獲4盒。

除了該40萬盒開放登記，富途表示，在3月12日至25日期間，也會在上述9個流動點，預留5萬盒快速檢測套裝，向對使用手機登記有困難人士免費派發。

另外，富途會與5家慈善機構合作，分發55萬套快速檢測套裝，合作機構包括宣道會社會服務策動發展委員會、香港教育工作者聯會、香港中華基督教青年會、明愛媽媽會、明愛香港仔綜合家庭服務中心。

富途日前已經捐贈1,000萬港元予「全港社區抗疫連線」及基督教家庭服務中心（CFSC）。

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