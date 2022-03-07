【公關大娜移@iM網欄】「愚府添疫」民間自助自救 疫境求生

「愚府添疫」，本港確診人數節節飆升。疫魔步步進逼，身邊開始愈來愈多認識的人中招，聽到由「陰人」變做「陽人」，現在也見慣不怪了。快測驚現「雙橫線」之後，政府所有的熱線電話長期撥不通，上網登記後無人回覆，等到已降格為「一橫線」後，才收到檢測短訊和衛生署回覆，等同常態。上述是很多中招朋友的不幸經歷，滿腔怨氣苦水，下省掉十萬字。

【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

發揮獅子山下精神

作為一介草民，在下並無抗疫良策。惟「正苦」無作為，救不了蟻民於水深火熱之中，我們唯有自建護城河：發起小眾自救群組，啟動朋友圈的人脈網絡，共同搜購抗疫藥物、醫療器具、快測劑、清潔噴霧，乃至口罩等。大家很自律，不發放假消息，不製造恐慌，不抬價發疫難財，訂購都是急需品。這種左鄰右里、友儕之間的互助互惠、同舟共濟，不就是久違的獅子山下精神。只是經歷過顏色的分化後，被擦拭得一乾二淨，徒留憤恨。

世紀瘟疫的自救法

即使心懷滿腔的忿怒，惟世紀瘟疫壓境，繼續噴火詛咒，只是浪費時間和心力。倒不如做好自己，不要為社會添煩添亂，也算是盡一點綿力：

1. 自救：準備退燒藥、咳藥、喉糖，足夠的食物；強身健體，多喝水、多休息、曬太陽、吃飽穿暖，增強免疫力。

2. 助人：如有能力，贈送裕餘的藥品食物予急需幫助的親朋戚友，由身邊人做起；如有人脈，幫忙訂購必需品。

3. 資訊共享：及時發放有用、真實的資訊予你身邊的圈子，轉發訊息前先fact check，杜絕假新聞，不要製造無謂的恐慌。

4. 發放正能量：與志同道合的好友定期網聚，吐下苦水，分享抗疫良方；用宗教洗滌心靈，一齊讀經亦不錯，創造正能量，提升心靈抵抗力。

5. 即使身困斗室，每日起身做30分鐘運動：如冥想、平甩功，較複雜的如八段錦、軟體操、瑜珈、氣功，讓身體發放安多酚，重拾活力和朝氣。

6. 善待情緒、縱情嗜好：煲劇、書法、打機、摺紙、繡花、烹飪等，從沉重的現實氛圍抽離自己，得到喘息的空間。

樂天知命正面心態

疫境中許多人丟了飯碗，染疫、病歿、檢疫隔離，有家歸不得、家人分居異地⋯⋯沒完沒了的病毒如影隨形，宜保持樂天知命的正面心態走過這趟邋遢的泥濘。林夕的「缺陷美」此刻很受用：

要是長夜從來沒有黑暗，那會有月亮；

要是故事從來沒有哀傷沒過場，那會鼓掌。

多得有缺陷美，身邊景物愈明媚。

【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

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