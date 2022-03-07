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【科技股女股神】Cathie Wood：投資者今年趁低加注　料基金未來5年內取得驚人回報

股市 16:16 2022/03/07

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有「科技股女股神」之稱、ARK Invest創辦人伍德（Cathie Wood）表示，基於對創新科技增長的預期，ARK Invest的投資在未來5年將取得驚人回報。

Cathie Wood的旗艦基金陷入了近期科技股主導的拋售潮。過去12個月，方舟創新ETF（美：ARKK）的股價幾近削半；相比之下，標普500指數上升了近15%。

投資者趁低加注

Cathie Wood接受美媒CNBC訪問時表示，市場處於創新的可怕熊市，但如果從新冠疫情時的底部，到2021年2月高峰，基金上漲了358%。她說，自今年1月17日以來，基金錄得大量資金流入，很多投資者都在趁低加注，如持續策略一段時間，相信很快會回復至平均買入價之上。如基金的預測正確，未來5年表現將顯著高於平均價。

創新將是答案

她強調，世界面臨著各種各樣問題，而創新將是答案。例如，烏克蘭戰爭正導致石油等一些大宗商品價格飆升，將導致大量需求被破壞，並被創新替代，如轉向電動車。

她又說，旗下科技股將成為未來的成功者，它們最終會出現在指數中。

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

相關文章：【科技股女股神】Cathie Wood：旗下投資組合被嚴重低估　通脹對成長股拖累終將結束

【bitcoin】科技股女股神Cathie Wood：比特幣8年內可升逾100萬美元

基金 ETF 電動車 Cathie Wood
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