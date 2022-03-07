【專家睇市】港股險守210000 股民沽貨定撈底？ 專家：可分注吸納

俄烏戰事持續，市場擔心俄羅斯石油出口將被制裁，令油價大幅攀升，環球金融市場震動，港股亦無法倖免。恒指早市曾跌逾千點至最低20826點，跌穿2020年3月時的「疫情底」，更創62個月以來新低。其後恒指跌幅略為收窄，收市報21057點，下跌847點或3.9%，全日成交金額1,776億元。

對於後市走勢，華盛證券證券分析師聶振邦表示，港股後市走勢，要先留意21000點關口不要失守，如未來2個交易日恒指在21000點之下收市，後市會傾向悲觀一點。

「當恒指今日已跌穿2020年3月低位21139點，再向下尋底已是2016年7月，當時低位在20300點。故此若恒指失守21000點，要有心理準備恒指將要下試20300點水平才可喘定。」

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他指出，其實現時技術分析的參考性並不高，始終是消息層面主導，今日一傳出俄羅斯石油輸出可能被制裁，油價立即颷升，令市場出現恐慌。情況有少少似2020年3月時，疫情開始在環球肆虐，出現恐慌情緒，大市會跌到偏離基本因素，相信要等到俄烏談判有共識，又或者西方對俄羅斯制裁會有放寬跡象，才會令環球股市恢復信心。

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iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，港股是否已跌定，暫時仍難以判斷，因為今日大跌是市場擔心俄羅斯石油出口被制裁，但這個消息其實仍未獲正式確認，歐盟仍未確認。但換一個角度，若歐盟出來澄清話未有這個計劃，好有機會大市挾淡倉。

「恒指現時已跌到很殘，月線圖上，恒指正在下試250月綫，大約20600的位置，印象中恒指沒有試過跌穿250月綫。此外，恒指PE在2018年雷曼事件時大約7倍，現時計大約為18000點，但企業盈利現時是改善中，今年發盈喜的股份數目亦多，估計再下跌的空間不多。唯一影響大市再大跌的因素是地緣政治，但這個是沒辧法去估，純粹計估值及基本因素，20500及18000點是值得入市，但若最終爆發核戰就只能歸零。」

至於股民部署策略上，聶振邦指出，股民宜以21000點作為分界，睇多2日，如果能夠保持到在21000點之上收市，可繼續持貨觀望一下，希望可以彈升回22000至22500點位置才去減持鬆綁。但相反若恒指跌穿21000點，會繼續有沽壓，不想再捱價的話可止蝕。

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至於入市策略，他建議，「進取的投資者可分2注，現價先入一注，見到市況喘定及回升至21500點之上企穩，可入第2注。至於穩陣的投資者，可觀望多2天，肯定21000點頂得住，才慢慢入貨會比較安全。」

他認為，短線投資的話，傾向可買能源股，搏股價還有上升空間，但始終是由消息面主導，只宜小注去搏；但若中長線部署的話，可留意中資科股，龍頭股跌了很多，例如阿里巴巴（09988）、美團（03690）。阿里巴巴特別跌得殘，進取的投資者可在介乎90至95元吸納，若擔心恒指會跌穿21000點，可待股價在85至90元才買入。

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而溫鋼城則表示，若現時股民才去追石油、資源、金股，已經遲了，因若一旦市況逆轉挾淡倉，這些股份的獲利盤會很龐大，現時入市以高息股為主相對較安全。

他建議，投資者可考慮高息股如內銀、中資電訊、基建、水泥股比較好，若不想揀個別股份的話，可考慮高息股ETF：GX恒生高股（03110），現時約有7厘股息，近期股價稍為回落至100天綫約25.8元附近。這隻ETF是以恒生高息股指數作為Benchmark，金融板塊佔25.6%、房地產佔21%、工業及公用事業各佔逾13%，持股包括中國電力（02380）、中國神華（01088）、中國建築（03311）、中國銀行（03988）及電訊盈科（00008）等。

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記者：李兆明