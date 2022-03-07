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美聯調查：近75%受訪者看淡樓市　比例創2年新高

股樓投資 16:25 2022/03/07

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疫情嚴峻，百業蕭條，加上港股持續波動，今日（7日）更曾失守21000點，令不少人看淡樓市前景。美聯物業聯同經絡按揭轉介於上月底進行網上問卷調查，發現多達74.5%受訪者認為未來6個月樓價將下跌，較上年10月同類調查錄得的40%，大幅高出34.5個百分點，並創出逾2年新高，數字僅次於2020年初，即新冠疫情剛爆發時錄得的82.8%。

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美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明說，調查結果反映市場在疫情之下的悲觀情緒，預料近期樓價整固走勢將持續，維持首季樓價跌約3%左右的預測。他強調，只要疫受控，買家信心恢復，相信全年樓市及樓價可望出現「U形」，甚至是「Ｖ形」反彈。

值得留意的是，雖然樓價回落，但未見太多投資者趁機入市。美聯發現，在被問及入市目的時，只有17.2%的受訪者表示為「投資」，較上年中調查時大幅下滑23.5個百分點，相關比例更創出有調查以來新低，反映目前入市者均以「上車自用」及「換樓」為主。

調查同時研究影響市民置業的因素，有29%受訪者稱最為憂慮「疫情發展」，在一眾選擇中佔比最高；至於選擇「經濟前景」的受訪人士有22%，排第2；再之後最影響置業的因素分別為「未來房屋供應」，佔約13%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 經絡按揭 美聯物業

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