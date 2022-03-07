【Microsoft】微軟擴大印度數據市場　建第四間數據中心

▲ 微軟（Microsoft）公布在印度興建第四個數據中心，擴大其於當地數據市場的布局。（法新社）

印度政府近年一直推動外國科技公司到當地發展數據市場，據國際數據中心IDC資料，到2025年，印度整體公共雲服務市場預計將達到108億美元（約840億港元）。日前微軟（Microsoft）公布在印度興建第四個數據中心，擴大其於當地數據市場的布局。

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微軟的印度負責人Anant Maheshwari表示：「公共雲數據中心不是一次性的投資，它是我們的一項持續投資。」他強調，微軟正在對印度進行長期投資，而在過去兩年裡，該公司將現有的三個數據中心容量增加了一倍。

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Maheshwari指出，微軟目前在印度共有1.8萬名員工，而且仍在繼續擴大其隊伍，並為該國超過34萬間公司提供數據服務。他亦提到，該公司的商業模式依賴於合作夥伴在其雲平台Azure上建立額外服務，這在過去五年間共產生出約100億美元（約780億港元）的業務價值。

亞馬遜將建立第二個數據中心

與此同時，也有其他競爭者加入印度的數據市場，例如微軟的主要對手亞馬遜（Amazon）就在2020年底宣布，將花費28億美元（約218億港元）在印度建立第二個數據中心，而阿達尼集團（Adani Group）去年也宣布計劃在該國建立六個數據中心園區。

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責任編輯：陳卓賢