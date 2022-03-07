【電子消費券】1萬元消費劵經去年登記平台發放 不得轉移至其他平台 4月發首期5000元

第五波疫情重擊本港經濟，財政司司長陳茂波於2月底公布財政預算案，宣布再次推出電子消費券，款額比增至1萬元，而陳茂波今日（7日）公布消費券計劃第一階段的詳情。

陳茂波指，消費券與去年一樣，將分兩期發放，4月會先發放首期5,000元，經去年4個發放的儲值及支付平台派發，餘下的5,000元將於年中派發。不過八達通的用戶首階段只收取4,000元，其合資格消費滿4,000元後，才可最早於6月16日領取餘下1,000元。此外，消費券的發放及收取安排、使用範圍，均與去年一樣不變。

消費券2022（第一階段）詳情如下：

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以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK領取的市民，會4月一筆過派發5000元，用戶須在10月底前用畢。至於以八達通登記的市民，4月會獲發4000元，其餘1000元會在用戶合資格消費滿4000元後翌月發放。以網站資料，10月底前用完4000元，才可領餘下1000元。領取兩期消費券期限均為12月31日。

消費券2022（第一階段）常見問題：

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若市民去年登記的電子錢包帳戶失效，或違失、退回登記消費券的八達通卡，須在3月25日前更新資料。

據指，第二階段的消費券2022預計會在年中推出，政府表明屆時或加入符合條件的其他支付工具平台﹐市民或可重新選擇領取消費券的平台，但現時仍與營辦商商討。與第一期不同，在第二期推出時，所有登記人可按個人意願，重新選擇收取消費券的儲值支付工具及帳戶，政府將於稍後公布詳情。

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責任編輯：龍紀瑩