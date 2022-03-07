  • 23°C
香港時間 : 2022307日 (一) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】1萬元消費劵經去年登記平台發放 不得轉移至其他平台 4月發首期5000元

理財智慧 15:35 2022/03/07

分享：

第五波疫情重擊本港經濟，財政司司長陳茂波於2月底公布財政預算案，宣布再次推出電子消費券，款額比增至1萬元，而陳茂波今日（7日）公布消費券計劃第一階段的詳情。

陳茂波指，消費券與去年一樣，將分兩期發放，4月會先發放首期5,000元，經去年4個發放的儲值及支付平台派發，餘下的5,000元將於年中派發。不過八達通的用戶首階段只收取4,000元，其合資格消費滿4,000元後，才可最早於6月16日領取餘下1,000元。此外，消費券的發放及收取安排、使用範圍，均與去年一樣不變。

消費券2022（第一階段）詳情如下：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【青姐話】方是絕路 希望在轉角

以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK領取的市民，會4月一筆過派發5000元，用戶須在10月底前用畢。至於以八達通登記的市民，4月會獲發4000元，其餘1000元會在用戶合資格消費滿4000元後翌月發放。以網站資料，10月底前用完4000元，才可領餘下1000元。領取兩期消費券期限均為12月31日。

消費券2022（第一階段）常見問題：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

若市民去年登記的電子錢包帳戶失效，或違失、退回登記消費券的八達通卡，須在3月25日前更新資料。

據指，第二階段的消費券2022預計會在年中推出，政府表明屆時或加入符合條件的其他支付工具平台﹐市民或可重新選擇領取消費券的平台，但現時仍與營辦商商討。與第一期不同，在第二期推出時，所有登記人可按個人意願，重新選擇收取消費券的儲值支付工具及帳戶，政府將於稍後公布詳情。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
疫情 陳茂波 財政預算案 香港 八達通 財政司 經濟

上一篇文章

【港交所388】李小加兩會建議 在本港創建新型債券市場

下一篇文章

【抗疫優惠】麥當勞即日起提早晚市優惠 WeChat用戶可享多重折扣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【千手公關@iM網欄】撲藥「瘋」 蓮花青瘟膠囊
【千手公關@iM網欄】撲藥「瘋」 蓮花青瘟膠囊
【社區隔離】消防處推出全新服務 協助確診者送往社區隔離設施
【社區隔離】消防處推出全新服務 協助確診者送往社區隔離設施
【異動股】友邦逾21億元收購 藍十字保險及寶康醫療8成股權 中午挫半成
【異動股】友邦逾21億元收購 藍十字保險及寶康醫療8成股權 中午挫半成
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款