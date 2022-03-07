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【烏克蘭戰爭】法國外貿銀行：歐美制裁對中國影響少　中俄關係將拉近

股市 17:18 2022/03/07

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【烏克蘭戰爭】法國外貿銀行：歐美制裁對亞洲影響少　將中俄關係拉近

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美多國對俄羅斯進行制裁。法國外貿銀行認為，俄烏戰爭對亞洲大多原油進口國來說，會承受壓力，但卻是有限，而將中國與俄羅斯之間的關係拉近。

俄羅斯與烏克蘭戰事已進入第12日，俄烏第三輪談判預料於當地時間今日舉行。法國外貿銀行表示，近期能源價格上升令西方國家的通脹壓力升溫，亞洲將會感受到能源價格上漲帶來的壓力，因為大多數國家都是石油和天然氣的淨進口國。

對中國通脹所造成的壓力不大

就中國而言，中國從烏克蘭入口的食物如葵花籽油和粟米分別有近3成及3成半，雖對其進口有所倚賴，但對中國宏觀經濟影響較細，對通脹所造成的壓力亦不大。另外，俄羅斯原油佔中國能源進口近12%，該行相信中俄會就能源方面合作。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia García Herrero表示，除非西方禁運俄羅斯石油，否則按目前制裁力度，俄羅斯的其今年經常帳餘額達2000至2500億美元，實在未需要中國協助。同時，從近期亞洲債與美國國債息差上升至300個基點可見，俄烏戰爭對亞洲金融市場的負面影響有限。

CIPS對俄羅斯作用不大

另外，就西方國家宣布將會通過SWIFT向俄羅斯進行制裁，以此阻礙俄羅斯的跨境交易。市場有指，俄羅斯可利用中國人民幣跨境支付系統（CIPS）系統繞過SWIFT制裁，而令中國受惠。

該行表示，CIPS進行的交易規模比SWIFT更細，其交易數目和每日交易僅有SWIFT的5%。這意味以CIPS作交易較SWIFT更為昂貴。再者，如果俄羅斯全以人民幣交易和結算是不足夠的，因為全球使用人民幣交易的比重約2%，比例上實在有限。

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編輯：姚卓然

經濟 中國 亞太 制裁 烏克蘭 俄羅斯 中俄關係 通脹
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