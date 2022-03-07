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【烏克蘭戰爭】俄羅斯能源巨企En+擬分拆所有鋁業國際業務　俄鋁大升34%

股市 16:17 2022/03/07

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【烏克蘭戰爭】俄羅斯能源巨企En+據報戰略審查旗下俄鋁　俄鋁大升超過3成

烏克蘭戰爭下，俄羅斯政府以至當地企業受到不同程度的制裁，雖然俄羅斯鋁業暫未成為制裁對象，但俄鋁 （00486） 母企、俄羅斯能源巨頭En+集團據報周一表示，正在探索有關其鋁業務的所有選項，包括將分拆所有鋁業國際業務。En+強調對俄鋁的戰略審查處於初步階段。俄鋁午市爆升3成，收升34.1%，報4.8元。

另外有外電引述據知情人士稱，美國政府目前正在推遲對俄羅斯鋁業的直接制裁，避免擾亂本已短缺的全球鋁供應。

此外，EN+最新宣布表示執行主席 Gregory Barker 已辭職並將離開公司，並已任命高級獨立董事 Christopher Bancroft Burnham 為其繼任者。EN+ 稱，Barker的辭職將於短暫交接期後生效，以協助公司過渡，同時確保繼續遵守 2019 年 1 月與美國外國資產控制辦公室協定的將公司除名的條款。獨立董事Joan MacNaughton也已辭去董事會職務，立即生效。

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港股 制裁 任命 烏克蘭 俄羅斯 俄鋁（00486）
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