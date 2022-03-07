【ESG】ESG基金總額逾1萬億元 逆市淨吸金80億

據晨星的最新統計，本港現有103隻ESG（環境、社會及管治）零售基金，包括3隻在港交所 （00388） 掛牌的ETF，截至今年2月底的總資產值逾1330.68億美元（折合10379億港元），較1月底的1377.22億美元，縮減46.54億美元（折合約363億港元）。晨星發言人回應本報查詢又指，1月份本港零售ESG基金淨吸資10.19億美元（折合約80億港元），亦較去年底按月減8.6億美元，市料主要受疫情及戰火夾擊，尤其是2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，令投資市場甚波動所影響。此外，專家指，近期市面多了「多元資產」或「平衡型」的ESG基金，組合涵蓋股債，投資者毋須再在股債的投資惆悵，顧慮在加息周期須否避開純債券產品，但地緣政局令債券具避險優勢。

星展香港豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳回應本報查詢表示，在加息周期 ，不同類型的債券無可否認會受到不同程度的影響，但一些優質債券相對受礙較少。瑞信2021年投資展望指出，將ESG標準納入考慮的企業債券投資組合，長遠而言受到企業違約，以及信貸評級下降影響的可能性較少。

星展：資金不斷流入ESG相關主題

另外，謝佩芳指，據巴克萊銀行及美銀於1月的統計，去年全球ESG概念債券發行創下歷史新高，達9640億美元（折合約7.5萬億港元），預計2022年ESG概念債券發行金額可望達到1.2萬億美元（或逾9萬億港元）， 顯示資金不斷流入ESG相關的主題。

謝佩芳透露， 星展現代銷1000多隻基金中，有接近9成基金都有國際機構MSCI的ESG評級，約280隻股票、債券及多元資產基金被評為「領先」。

謝佩芳表示，散戶選擇ESG基金的考慮因素，包括投資者可以將ESG以「由上而下」或「由下而上」的投資手法入手。投資者首先留意基金的投資主題及目標，因為ESG基金涉及主題十分廣泛，如能源丶氣候變化和環境可持續性等，部分ESG基金一年來的表現也非常亮眼，有興趣者應詳讀投資目標是否與自己的認知理念相近。

星展專家料2025年全球ESG資產逾400萬億【下一頁】

問及加息周期應否棄債投股，謝佩芳認為，不同的資產會影響回報，涉及的風險特性各異，近來市場上新增了「多元資產」及「平衡型」ESG基金，讓投資者可以不用再在股票或債券的投資配置取捨。

對於市場熱捧派息基金，謝佩芳提醒，是否派息並非ESG基金投資的重點，例如「氣候友好型」基礎設施投資是長線發展，若要求每月或每季派息，似乎不能與投資者選擇支持環境的初衷脗合。一般而言，ESG基金若以環境、綠能、以致基礎建設等為投資標的，投資較為長線， 如一年丶三年及五年，故此回報應着重長遠增值的穩定性。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪