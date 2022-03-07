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【麥當勞】38間麥當勞休業　手機App晚市優惠提早至5時起

商業 15:34 2022/03/07

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麥當勞手機應用程式推出新一輪優惠，晚市優惠會提早從下午5時起可以使用，另推出WeChat Pay支付優惠。（麥當勞 圖片）

麥當勞手機應用程式推出新一輪優惠，由於疫情影響人手及物流安排，部分店舖縮短營業時間，因此晚市優惠會提早從下午5時起可以使用。

【快速檢測】港人搶購快速抗原檢測套裝　海外快速檢測包品牌：價錢不是分辨優劣方法

本港疫情嚴峻，不少店舖提早關門影響市民的購物及晚餐安排。麥當勞在港超過245間麥當勞餐廳當中，合共38間餐廳會暫停營業，另外約90間會營業至下午6時，其餘餐廳亦會較平常縮短營業時間，市民可留意官方公布的就近店營業時間。同時麥當勞手機應用程式推出新一輪優惠，並將晚市優惠劵時間提早至下午5時開始，讓更多市民可以享用優惠，包括：「$40從不孤單一人快樂晚餐」優惠、特選「超值套餐減$5 」等。

其他特選優惠，尚有：包括每天早上11時後的「$30雙層洋葱牛蛋飽超值套餐」優惠、鹽酥麥炸雞系列美食優惠，早餐時段則有「$18新餐肉蛋漢堡配飲品(中)」、「$29歎熱香餅精選超值早餐」或「指定超值早餐套餐減$3」。

【香港麥當勞餐廳最新營業時間】

聯乘WeChat Pay優惠

由即日起至4月1日，WeChat Pay新用戶於麥當勞App結帳時輸入優惠碼「MCD50」可獲得$50電子現金券。另外，現有用戶將享有「買$30即減$5」優惠，每位用戶最多可領3次；及「儲3個狂賞印印花換領麥當勞$5電子現金券」，每位用戶最多可領2次。

【支援烏克蘭】預訂烏克蘭民宿撐房東　數日內已籌近1500萬港元

責任編輯：王浩賢

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